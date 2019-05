Liu He, ferma opposizione all'aumento USA delle tariffe sui beni cinesi

2019-05-11 20:55:39 cri

Il 10 maggio, Cina e Stati Uniti hanno tenuto a Washington D.C. l'11esimo turno di consultazioni economico-commerciali di alto livello. A margine delle consultazioni, Liu He, membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC, vice premier del Consiglio di Stato cinese e responsabile della parte cinese per i dialoghi economici comprensivi fra Cina e Usa, ha concesso un'intervista ai media cinesi, in cui ha affermato che le relazioni sino-statunitensi sono molto importanti, e particolarmente i rapporti economici-commerciali costituiscono uno "stabilizzatore e propulsore" delle relazioni Cina-USA, riguardando non solo le relazioni bilaterali, ma anche la pace e la prosperità mondiali. La cooperazione è l'unica scelta giusta per entrambe le parti, ma dovrebbe essere una cooperazione di principio, e la Cina non farà mai concessioni sulle grandi questioni di principio.

Liu He ha inoltre affermato che la delegazione cinese è venuta a Washington per svolgere consultazioni con sincerità e ha proceduto a uno scambio franco e costruttivo con gli Stati Uniti, e le due parti hanno concordato di continuare le consultazioni. La parte cinese si oppone fermamente all'aumento statunitense delle tariffe su beni cinesi, il che è sfavorevole alla Cina, agli Stati Uniti, nonché al mondo intero, e la Cina non può che prendere le necessarie contromisure.