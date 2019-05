Centesimo anniversario del Movimento del 4 Maggio, studenti cinesi all'estero incoraggiati dal discorso di Xi Jinping

Martedì 30 aprile il segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese, capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale cinese Xi Jinping ha pronunciato un importante discorso in occasione dell'assemblea per celebrare il centesimo anniversario del Movimento del 4 Maggio del 1919. Dopo averlo ascoltato, i giovani cinesi che studiano o lavorano all'estero si sono sentiti molto incoraggiati e hanno dichiarato di essere pronti ad assumersi le responsabilità di questa era per contribuire alla realizzazione della grande rinascita della nazione cinese.

Wang Yuehan, uno studente di dottorato dell'Università di Mosca, ha detto che il discorso di Xi Jinping ha ispirato i giovani cinesi della nuova era ad avere grandi ambizioni e ad assumere le responsabilità dei tempi. Dobbiamo tenere bene a mente le esortazioni del presidente e dare il nostro contributo nell'edificazione di un paese socialista moderno e nella realizzazione della grande rinascita della nazione cinese.

Ma Sihui, presidente dell'Associazione degli studenti cinesi in Giappone della Waseda University, ha detto che nella nuova era gli obiettivi personali dei giovani cinesi dovrebbero essere raggiunti nel contesto dell'amore per la patria. I giovani sono chiamati ad assumere le responsabilità di questa era e realizzare i loro valori dedicandosi alla patria e al popolo.

Huang Wenli, segretario generale dell'Unione degli studenti e studiosi cinesi in Italia, ha detto che i giovani cinesi devono avere aspirazioni lungimiranti, amare la grande patria e assumere le responsabilità di questa epoca, nella nuova era con lo sviluppo accelerato della scienza e della tecnologia, dobbiamo studiare duramente per conquistare le vette della ricerca accademica, così da contribuire all'innovazione scientifica e tecnologica della Cina.

Zhang Cen, ricercatore post-dottorato presso il Laboratorio Hopkinson della Cambridge University ha detto che la generazione giovane è il futuro della nazione e del mondo. Il sogno della Cina è collegato al sogno del mondo, e gli studenti cinesi all'estero devono raccontare la Cina al mondo e farsi promotori degli scambi tra Cina e gli altri paesi.