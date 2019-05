Cina, boom di consumi grazie al prolungamento del periodo festivo del Primo Maggio

2019-05-01 20:21:59 cri

Quest'anno, in Cina, le vacanze per la Festa del Lavoro sono state prolungate da tre a quattro giorni. Questa decisione ha fatto crescere il desiderio dei cinesi di viaggiare, generando un boom del mercato turistico. I consumi legati a cultura, intrattenimento e istruzione sono quelli che godono maggiormente dei favori del popolo cinese.

Data la situazione eccezionale di quest'anno con la Festa del Lavoro che cade di mercoledì, il Consiglio di Stato cinese ha deciso di prolungare le ferie del primo maggio, estendendole fino a sabato 4. Per rispondere alle preoccupazioni manifestate dalla società e alle esigenze della gente, ha concesso così una vacanza di quattro giorni. Con questi giorni di vacanza a disposizione, i cinesi hanno programmato varie attività turistiche, culturali o formative.

"Quest'anno ci sono 4 giorni di vacanza, abbiamo tanto tempo a disposizione. Il 29 aprile è stata inaugurata l'International Horticultural Exhibition 2019 di Beijing, voglio andarci con i bambini".

"Durante le vacanze del primo maggio vorrei andare a Shanghai per assaggiare i piatti locali. E pensavo di vedere anche due mostre, una sull'arte da Picasso ad Andy Warhol, l'altra sui tessuti utilizzati per realizzare abiti. Poi se possibile andrò anche al ristorante girevole sulla torre dell'Oriental Pearl".

"Stiamo per andare al Museo della Scienza e della Tecnologia. Poi, porteremo i bambini ad ascoltare un concerto nella Zhongshan Hall".

Le vacanze del Primo Maggio rappresentano da sempre un periodo turistico di punta in Cina. Secondo alcune previsioni, in questi giorni nella Repubblica Popolare ci saranno più di 160 milioni di turisti. La città di Guangzhou sarà la destinazione turistica più gettonata, seguita da Beijing, Suzhou, Shenzhen, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Chengdu, Tianjin e Xi'an. Per quanto riguarda i punti panoramici, il West Lake di Hangzhou sarà la destinazione più visitata. Inoltre, gli itinerari turistici a breve distanza o nelle vicinanze sono generalmente quelli preferiti dai turisti, mentre i viaggi nei parchi divertimento a tema diventano sempre più popolari. Viaggiare in treno con l'alta velocità è la modalità di spostamento preferita dai cinesi.

Oltre al mercato turistico interno, il prolungamento del periodo festivo in occasione della Festa del Lavoro ha avuto ripercussioni positive anche sui viaggi all'estero. Da un rapporto emerge che il numero dei turisti cinesi che ha organizzato viaggi all'estero quest'anno ha registrato un aumento su base annua di quasi 8 punti percentuali. Per quanto riguarda i viaggi organizzati privatamente senza tour operator, le destinazioni più popolari sono le seguenti: Thailandia, Giappone, Singapore, Vietnam, Malesia, Indonesia, Taipei, Maldive e Filippine.

Durante le vacanze del Primo Maggio di quest'anno, saranno organizzati in tutta la Cina numerosi eventi culturali e spettacoli. A quanto si è appreso, a Beijing sarà possibile assistere a 100 diversi tipi di spettacoli, per un totale di 304 eventi, soddisfacendo in questo modo le esigenze di tutti gli spettatori, mentre a Wuhan si potrà partecipare a vari tipi di escursioni notturne sul fiume Yangtze. Nella provincia dello Hunan, invece, si potrà partecipare a varie attività sul Patrimonio culturale immateriale.

Secondo i dati diffusi da alcune organizzazioni, il turismo avrà un evidente effetto stimolante sui consumi legati agli eventi sportivi, alle attività folcloristiche e al commercio in generale. Inoltre, i consumi per cibo, bevande o shopping in luoghi lontani da casa registreranno una crescita elevata. In merito, Song Rui, ricercatore del Centro di ricerca sul turismo dell'Accademia cinese delle scienze sociali, ha dichiarato che l'estensione del periodo festivo in occasione della Festa del Primo Maggio di quest'anno contribuirà a promuovere lo sviluppo dell'economia nei giorni festivi, svolgendo ancora meglio il ruolo di stimolatore dei consumi.

"Adesso i consumi contribuiscono per oltre il 50% all'economia, mentre i consumi nel terziario costituiscono il 50% dei consumi complessivi degli abitanti cinesi. I consumi di servizi differiscono dagli acquisti, visto che richiedono un certo periodo di tempo. Quindi gli ampi margini di tempo e l'abitudine ai consumi ormai acquisita dai cinesi potrebbero svolgere un certo ruolo nella promozione della domanda interna".