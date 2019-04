Li Keqiang incontra il presidente della Confederazione svizzera

2019-04-28 19:34:54 cri

Sabato 28 aprile il primo ministro cinese Li Keqiang ha incontrato, presso la Diaoyutai State Guesthouse, il presidente della Confederazione svizzera, Maurer.

Li Keqiang ha affermato che la Cina intende aumentare la fiducia politica reciproca con la Svizzera, rafforzando gli scambi tra i rispettivi leader, esplorando le potenzialità di cooperazione, realizzando il collegamento tra l'iniziativa "Belt and Road" e la strategia di sviluppo della Svizzera, ampliando gli investimenti bilaterali ed approfondendo la cooperazione in settori come il manifatturiero, la finanza, la scienza e tecnologia, e l'innovazione.

Maurer ha detto che la Svizzera attribuisce grande importanza all'iniziativa "Belt and Road", ed dà il proprio benvenuto agli investimenti delle imprese cinesi nel proprio paese. La Svizzera vuole aggiornare quanto prima il processo dei negoziati al fine di promuovere ulteriormente le relazioni bilaterali e una più intensa cooperazione.