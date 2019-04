Xi Jinping pronuncia un discorso sulla cooperazione "Belt and Road" e annuncia una serie di importanti misure di riforma e apertura

2019-04-26 19:26:47 cri

Venerdì 26 aprile si è tenuta a Beijing la cerimonia d'inaugurazione della seconda edizione del "Belt and Road" Forum per la cooperazione internazionale. Per l'occasione, il presidente cinese Xi Jinping ha pronunciato un discorso, sottolineando che la costruzione congiunta della "Belt and Road" ha fornito nuove opportunità di sviluppo a tutti i paesi del mondo e creato nuovo spazio per lo sviluppo aperto della Cina. Il presidente cinese ha annunciato che la Cina adotterà una serie di importanti misure di riforma e apertura per promuovere un più alto livello di apertura. Segue il nostro servizio in merito:

Nel suo discorso, Xi Jinping ha affermato che, come dimostrato dai fatti, la costruzione congiunta della "Belt and Road" ha fornito nuove opportunità per lo sviluppo di tutti i paesi del mondo e creato un nuovo spazio per lo sviluppo di apertura della Cina.

"I consensi raggiunti nella prima edizione della "Belt and Road" Forum sono stati attuati con successo. Più di 150 paesi e organizzazioni internazionali hanno firmato con la Cina accordi di cooperazione nel quadro dell'iniziativa, la quale è stata collegata ai piani di sviluppo e cooperazione di numerose organizzazioni internazionali e regionali, ivi incluse l'Onu, l'ASEAN, l'Unione Africana, l'Unione europea, l'Unione economica eurasiatica. La realizzazione congiunta dell'iniziativa è stata inoltre collegata alle strategie di sviluppo di diversi paesi, andando a creare un margine più ampio per la crescita economica mondiale, costruendo una nuova piattaforma per il commercio e gli investimenti internazionali, ampliando le nuove pratiche per migliorare la governance economica globale e apportando nuovi contributi per il miglioramento del benessere di tutti i cittadini, rendendo così la "Belt and Road" una strada comune di opportunità e prosperità."

Xi Jinping ha affermato che la chiave per la realizzazione della "Belt and Road" risiede nell'interconnessione. Occorre realizzare una partnership globale basata sull interconnessione in grado di realizzare sviluppo e prosperità comuni. La Cina continuerà a impegnarsi con tutte le parti per realizzare una rete d'interconnessione avente come sua colonna portante il nuovo ponte del continente euroasiatico e altri corridoi economici, come sua struttura principale i treni sino-europei, i nuovi canali terrestri e marittimi e altri canali informativi e come base le ferrovie, i porti e la rete di tubature. Il presidente ha invitato tutte le parti a promuovere la liberalizzazione e la facilitazione degli scambi e degli investimenti e a promuovere la globalizzazione economica, in modo da realizzare uno sviluppo in una direzione più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti. La Cina negozierà accordi di libero scambio di alto livello con più paesi.

In questo discorso della durata di trenta minuti, il leader della Cina ha dimostrato la sua sincerità e avanzato misure pratiche. Xi Jinping ha annunciato le cinque principali misure di riforma e apertura della Cina, che andranno a iniettare nuovo impulso nella cooperazione internazionale per la prossima fase della "Belt and Road".

"In primo luogo, la Cina amplierà l'accesso ai mercati esteri. In secondo luogo compirà maggiori sforzi per rafforzare la cooperazione internazionale nella protezione della proprietà intellettuale. In terzo luogo aumenterà le importazioni di beni e servizi. In quarto luogo, presterà più attenzione all'attuazione delle politiche di apertura ".

Xi Jinping ha affermato che in futuro la Cina continuerà a ridurre significativamente la lista negativa, promuoverà l'apertura di moderne industrie di servizi, della manifatturiera e dell'agricoltura, accelererà la formulazione dei regolamenti di supporto e garantirà la rigorosa applicazione della Legge sugli investimenti esteri. La Cina aumenterà notevolmente le importazioni di beni e servizi.

"La Cina è sia una 'fabbrica del mondo' che un 'mercato mondiale'. Il suo gruppo di reddito medio è il più grande al mondo nonché quello in più rapida crescita ed ha un enorme potenziale di crescita dei consumi. Ridurremo ulteriormente i livelli tariffari ed elimineremo varie barriere non tariffarie, aprendo continuamente il mercato della Cina e accogliendo con favore prodotti di alta qualità provenienti da tutto il mondo. Non perseguiamo intenzionalmente un surplus commerciale e siamo disposti a importare più prodotti agricoli, beni e servizi di alta qualità, per promuovere uno sviluppo commerciale bilanciato ".

Il presidente russo Vladimir Putin, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e molti altri leader hanno pronunciato discorsi, valutando positivamente le principali misure di riforma e apertura appena annunciate da Xi Jinping ed esprimendo la volontà di continuare a partecipare attivamente alla "Belt and Road", a rafforzare il coordinamento tra le strategie di sviluppo, ad approfondire la cooperazione pragmatica in vari campi e a lavorare insieme per costruire un'economia mondiale aperta e una comunità dal futuro condiviso.