Beijing: inaugurata conferenza degli imprenditori nella cornice dell'iniziativa "Belt and Road"

2019-04-25 19:35:34 cri

E' stata inaugurata giovedì 25 aprile a Beijing la conferenza degli imprenditori nella cornice dell'iniziativa "Belt and Road". Si tratta della prima volta che la Cina tiene una conferenza del genere nel corso del Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale, con una partecipazione di oltre 850 ospiti cinesi e ospiti stranieri provenienti da un'ottantina di paesi. Gli ospiti stranieri hanno affermato che occorre far partecipare all'iniziativa "Belt and Road" un numero maggiore di imprese medie e piccole, per permettere al mondo industriale e commerciale dei vari paesi di condividere le opportunità apportate dall'iniziativa.