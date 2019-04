Macao: inaugurata mostra sul Rinascimento italiano

2019-04-12 10:34:46 cri

Nel pomeriggio di giovedì 11 aprile è stata inaugurata presso il Museo dell'Arte di Macao la "Exhibition Italian Renaissance Drawings from the British Museum", organizzata dal Museo dell'Arte di Macao e dal British Museum. In tale occasione, il segretario agli affari sociali e culturali di Macao, Alexis Tam Chong Veng, il vice direttore dell'Ufficio di collegamento del Governo centrale nella Regione ad Amministrazione speciale di Macao, Xue Xiaofeng, il direttore dell'Ufficio per gli Affari Culturali, Ian Ian Mok, e il direttore del Dipartimento Asiatico del British Museum, Ms. Jane Portal, hanno presenziato alla cerimonia di inaugurazione.

La mostra è divisa in sei sezioni: figure umane, movimento, luce, abbigliamento, mondo naturale e storie. Sono esposte 52 opere realizzate da 42 diversi maestri del Rinascimento italiano del XV e XVI secolo.