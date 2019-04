Li Keqiang incontra il premier della Slovenia Marjan Sarec

Il pomeriggio dell'11 aprile a Dubrovnik, il premier cinese Li Keqiang ha presenziato all'incontro tra i leader della Cina e delle nazioni dell'Europa centro-orientale ed ha incontrato il suo omologo della Slovenia Marjan Sarec.



Li Keqiang ha detto che Cina e Slovenia sono l'una per l'altra partner importanti e che hanno realizzato uno sviluppo sano e stabile delle loro relazioni e dei loro progetti di cooperazione. Secondo quanto detto dal premier cinese, i due Paesi presentato punti di forza complementari ed hanno ottenuto una serie di risultati importanti nella collaborazione in diversi settori. Li Keqiang ha aggiunto che la Cina è intenzionata a collegare meglio l'iniziativa "Belt and Road" con la strategia di sviluppo della Slovenia per rafforzare ulteriormente la cooperazione in materia di innovazione tecnico-scientifica e nel mondo delle piccole e medie imprese.