Le arance siciliane sbarcano in Cina grazie al vento orientale della cooperazione della Nuova Via della Seta

2019-04-03 15:33:50 cri

L'ultima decade di marzo la prima partita di circa 36 tonnellate di arance provenienti dalla Sicilia è giunta in Cina, passando per la Via della Seta marittima. Martedì 2 aprile sera, presso l'Ambasciata italiana in Cina, si è tenuta una conferenza di presentazione.

Secondo Amedeo Scarpa, primo rappresentante dell'ufficio di Beijing dell'Istituito Nazionale per il Commercio estero e funzionario di coordinamento nella regione cinese, in futuro vi saranno più prodotti italiani ad affermarsi sul mercato cinese. Scarpa ha dichiarato, inoltre, che i consumatori cinesi dimostrano una particolare attenzione alla sicurezza degli alimenti ed amano provare nuovi prodotti. Tutto ciò contribuisce a creare un ampio margine di crescita per i prodotti italiani nel mercato cinese.