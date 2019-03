Terminata la prima visita all'estero di Xi Jinping. Le relazioni Cina-UE s'imbarcano verso un nuovo viaggio

2019-03-28 15:55:59 cri

Dal 21 al 26 marzo il Presidente cinese Xi Jinping è stato invitato a effettuare visite di Stato in Italia, Monaco e Francia. Alla fine del viaggio, il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato in un'intervista che di fronte ai cambiamenti secolari del mondo, la visita del presidente Xi è stata dedicata ad approfondire il partenariato, migliorare la governance globale e difendere il multilateralismo, riflettendo l'ambito di azione e l'impegno della Cina come potenza responsabile, facendo intraprendere un nuovo viaggio alle relazioni tra la Cina e i tre paesi suddetti, promuovendo la costruzione di "Belt and Road" per aprire nuovi spazi nel continente eurasiatico e dando nuovo slancio al partenariato strategico globale tra Cina ed Europa.

Durante la sua visita, Xi Jinping ha concordato con i leader italiani di rendere più frequenti gli scambi di alto livello, rafforzare le idee e la comunicazione, consolidare la fiducia reciproca politica e rafforzare le relazioni bilaterali. Cina e Italia hanno firmato un memorandum d'intesa sulla co-costruzione di "Belt and Road" . Il primo ministro italiano Conte ha anche prontamente accettato di partecipare al secondo "Belt and Road" Forum for International Cooperation che si terrà a Pechino il mese prossimo.

La Francia è stata la prima potenza occidentale ad aver stabilito formalmente relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese, e quest'anno ricorre il cinquantacinquesimo anniversario di tale allacciamento. Nel corso di un incontro con i leader francesi, Xi Jinping ha sottolineato che le relazioni Cina-Francia dovrebbero seguire la strada giusta, in la fiducia reciproca politica funga da chiave, la cooperazione pragmatica da forza trainante, e i sentimenti nazionali da fondamento.

Durante la visita, Cina e Francia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul mantenimento congiunto del multilateralismo e sul miglioramento della governance globale, avanzando una voce unanime in risposta alle attuali sfide che la comunità internazionale si trova ad affrontare. Allo stesso tempo, si sottolinea che i due Paesi promuoveranno la costruzione di relazioni internazionali di reciproco rispetto, equità e giustizia e di una cooperazione vantaggiosa nel rispetto delle norme di base del diritto internazionale e delle relazioni internazionali. La Cina e la Francia hanno firmato il terzo lotto di progetti pilota per la cooperazione nel mercato di terze parti, istituendo un fondo di cooperazione per il mercato di terze parti. Le due parti hanno anche deciso di promuovere la cooperazione in progetti di grandi dimensioni nei tradizionali campi di cooperazione strategica, accelerare il coordinamento tra le strategie e la cooperazione a 360 gradi in campi emergenti come l'innovazione scientifica e tecnologica, l'agricoltura e la finanza e approfondire ulteriormente l'integrazione degli interessi industriali tra i due Paesi.

Durante la visita a Monaco, i leader dei due Paesi hanno concordato di comprendere con fermezza la corretta direzione delle relazioni bilaterali, aderire a una cooperazione aperta, approfondire i vantaggi reciproci e il win-win e arricchire continuamente i contenuti degli scambi culturali, lavorando insieme per creare un futuro migliore per le relazioni Cina- Monaco.

Wang Yi ha affermato che le visite del presidente Xi Jinping nei tre paesi sono andati oltre la dimensione bilaterale e costituiscono una modalità importante per promuovere l'edificazione di nuove relazioni internazionali caratterizzate da cooperazione e mutuo vantaggio. I leader di Cina ed Europa hanno tenuto colloqui importanti ed hanno raggiunto consensi sulla difesa del multilateralismo; hanno inoltre avanzato importanti concetti sul perfezionamento della governance globale, apportando stabilità, chiarezza e prevedibilità a una situazione mondiale piena di variabili.