I buoni amici sono vicini anche a migliaia di chilometri di distanza

2019-03-24 19:39:52 cri

Su invito del Principe Alberto II del Principato di Monaco, il capo di Stato cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato a Monaco . Si tratta della prima visita del capo di Stato cinese nel Principato dopo l'allacciamento della relazioni diplomatiche tra i due Paesi nel 1995. Questa visita sarà molto importante anche a livello simbolico, poiché invia al mondo esterno il forte segnale che al di là di quale sia la dimensione di due Paesi, e di quale sia la distanza a separarli, questi potranno comunque avviare una partnership basata sull'amicizia e l'equità, e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

Nel 2018, il presidente Xi Jinping ha incontrato il principe Alberto II a Beijing. Sebbene Cina e Monaco siano molto distanti e vi siano differenze notevoli nella situazione statale, i due Paesi osservano i principi del rispetto reciproco, dell'uguaglianza, della cooperazione di mutuo vantaggio, e mantengono da sempre ottimi rapporti bilaterali.

Monaco è una destinazione turistica famosa in tutto il mondo. Il presidente Xi Jinping ne apprezza, in particolare, gli sforzi compiuti in tema di tutela ambientale e sviluppo ecologico. In qualità di più grande Paese in via di sviluppo al mondo, la Cina ha fissato i suoi obiettivi di sviluppo a breve, medio e lungo termine, sottolineando la necessità di aderire al nuovo concetto di sviluppo caratterizzato da "innovazione, coordinamento, sostenibilità ecologica, apertura e condivisione". Per la Cina, Monaco è piccola, ma il suo speciale concetto di sviluppo urbano - ossia il rispetto per la natura e la storia nel processo di sviluppo - merita di essere studiato dalla Cina. Tutto ciò crea ampi margini per avviare una cooperazione tra le due parti nei settori dell'economia eco-sostenibile, della tutela ambientale, dei servizi finanziari, dello sviluppo sostenibile, del turismo e degli scambi people-to-people.