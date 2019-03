Roma: Xi Jinping incontra Elisabetta Casellati

2019-03-23 03:08:14 cri

Venerdì 22 marzo a Roma il Presidente cinese Xi Jinping ha avuto un incontro con la Presidente del Senato italiano Elisabetta Casellati.

Durante l'incontro Xi Jinping ha sottolineato che Cina e Italia vantano una tradizionale amicizia, l'antica via della seta legarono strettamente i due popoli. Negli ultimi 50 anni sin dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche, i due paesi mantengono un sano e stabile sviluppo delle relazioni bilaterali, diventando ormai partner cooperativi che si fidano reciprocamente. Secondo il Presidente cinese, gli obiettivi del suo viaggio in Italia consistono nel consolidare le durature, stabili e strategiche relazioni tra i due paesi e nell'elevare a 360 gradi il livello di cooperazione mutuo vantaggiosa. La Cina intende rafforzare, insieme all'Italia, la guida di alto livello, rispettando alle reciproche preoccupazioni principali, costruendo insieme "One Belt One Road", sviluppando la cooperazione nei terzi paesi, intensificando gli scambi culturali e la cooperazione locale e gettando una solida base del pubblico per le relazioni bilaterali.

Xi Jinping ha sottolineato che negli ultimi anni, l'Assemblea Popolare Nazionale cinese e il Senato italiano hanno istituito un meccanismo degli scambi ordinari. Egli spera che il Senato italiano continui a svolgere un ruolo positivo nel creare condizioni favorevoli e dare un nuovo impulso alle relazioni bilaterali.

Dal canto suo, Casellati ha detto che il Senato italiano dà un cordiale benvenuto alla visita del Presidente Xi Jinping. Da lungo tempo i due popoli si fidano e mantengono una profonda amicizia e stretti rapporti commerciali e culturali. Sia Italia che Cina sono grandi paesi culturali. la parte italiana intende intensificare la cooperazione con la Cina nei vari ambiti quali cultura, arte, lingue, tutela dei patrimoni, turismo, scienza e tecnologia, innovazione, ecc, incoraggiando gli scambi e la reciproca compresione tra i giovani. L'Italia si aspetta che il viaggio del Presidente Xi porterà avanti la cooperazione tra i due paesi sulla co-costruzione di "One Belt One Road". I rapporti tra Italia e Cina negli ultimi 50 anni sono una storia di dialogo e amicizia durata un mezzo secolo. Il Senato italiano intende promuovere gli scambi tra gli organi legislativi tra le due parti e dare continui contributi all'approfondimento della cooperazione amichevole tra i due paesi.