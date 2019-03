Roma: tenutosi l'incontro tra i lettori cinesi e italiani del libro Xi Jinping: Governare la Cina

2019-03-21 00:19:05 cri

Il 20 marzo, alla vigilia della visita di Stato del presidente cinese in Italia, si è tenuto a Roma l'incontro tra i lettori cinesi e italiani del libro Xi Jinping: Governare la Cina, organizzato congiuntamente dall'Ufficio di informazione del Consiglio di Stato, dal China International Publishing Group e dall'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese. All'evento hanno partecipato circa 200 ospiti fra cui figurano il vice ministro del Dipartimento della Comunicazione del Comitato Centrale del PCC Jiang Jianguo, l'ambasciatore cinese in Italia Li Ruiyu, il presidente della Commissione degli Affari Esteri del Senato italiano Vito Petrocelli e l'ex vice presidente della Camera italiana Marina Sereni.

Durante l'incontro, Jiang Jianguo ha letto la risposta del Presidente cinese Xi Jinping alla lettera mandatagli dal rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma Paolo M. Reale e dagli otto studenti del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese, regalando loro due copie con dedica della versione cinese del secondo volume del libro Xi Jinping: Governare la Cina.

Nel suo intervento, Jiang Jianguo ha affermato che l'opera del presidente cinese Governare la Cina ha suscitato molta attenzione e ha incontrato l'ampio favore dei lettori in vari paesi, diventando una delle opere più influenti al mondo scritte da un importante leader, aprendo una finestra attraverso cui la comunità internazionale può conoscere i successi, la forza motrice e le prospettive dello sviluppo cinese. Per comprendere i contenuti di questo lavoro, bisogna prima di tutto focalizzare l'attenzione sugli scambi e l'apprendimento tra le varie civiltà, sull'assorbimento delle esperienze maturate dalla controparte nella governance nazionale e sull'approfondimento dell'amicizia tra i due paesi. E poi occorre fissare lo sguardo sulla promozione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, rafforzando la connessione strategica tra Cina e Italia e sfruttando appieno la complementarità dei due paesi, così da portare benefici ai loro due popoli. Infine, bisogna anche considerare il futuro dell'umanità, spingere i popoli dei due paesi a lavorare insieme e andare avanti fianco a fianco per promuovere l'edificazione di una comunità umana dal futuro condiviso.

A sua volta, Li Ruiyu ha affermato che nel libro Governare la Cina viene promossa la Belt and Road Iniziative, aprendo un nuovo quadro in cui la Cina orienta la cooperazione aperta globale; viene proposta la creazione di un nuovo modello di relazioni internazionali, il che dimostra che la Cina sta percorrendo una nuova via degli scambi tra nazioni; viene evidenziata l'edificazione di una comunità umana dal futuro condiviso che riflette il valore comune perseguito dalla società umana. L'aumento dei lettori italiani dell'opera del presidente cinese promuoverà sicuramente la comprensione tra i popoli dei due paesi nel quadro della BRI.

Vito Petrocelli e Marina Sereni hanno detto che sono grandi fan dell'opera del presidente cinese, dato che in questo libro sono state avanzate molte idee e proposte relative alla governance nazionale e globale, contraddistinte da un forte senso pratico. Il popolo italiano è in attesa della visita del presidente cinese e nutre molte aspettative sulla partecipazione alla Belt and Road Iniziative.

Gli insegnanti e gli studenti del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II che hanno partecipato all'evento hanno detto che la risposta del presidente cinese Xi Jinping ha portato una grande gioia a tutta la scuola. Studieranno con più impegno la lingua cinese per comprendere al meglio il pensiero di Xi Jinping e diventare ambasciatori degli scambi culturali tra i due paesi. Gli ospiti illustri italiani hanno indicato che i giovani sono la speranza della pace e dello sviluppo del mondo. La risposta del presidente cinese Xi Jinping agli insegnanti e agli studenti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II incoraggia molto gli studenti italiani affinché si impegnino nella promozione dell'amicizia tra Cina e Italia e nell'edificazione di un mondo più bello.

Lo stesso giorno si è tenuto a Roma il Dialogo di alto livello tra i media cinesi e italiani, organizzato dal China Media Group e patrocinato dalla Class Editori. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria Vittorio Crimi e il sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci hanno rilevato che in milioni di anni l'antica Via della Seta ha permesso alla Cina e all'Italia di operare scambi amichevoli, tracciando un modello per le relazioni bilaterali tra Oriente e Occidente. La BRI ha legato strettamente i due paesi e la cooperazione tra Cina e Italia vanta grandi prospettive ed enormi potenzialità.

Nel suo intervento, Jiang Jianguo ha presentato i progressi e i successi della Belt and Road Iniziative e ha illustrato la concezione di giornalismo seguita dai media cinesi. Jiang Jianguo spera che i media cinesi e italiani possano dare vita a un meccanismo permanente di contatti e cooperazione, e intensificare lo scambio delle esperienze in materia di integrazione tra i media, trasmettendo energia positiva per lo sviluppo dell'amicizia tra i due paesi.

Dal 20 al 22, le due parti cinese e italiana hanno anche tenuto una serie di attività di scambi culturali tra cui "Sperimentare la Cina - Concerto per l'amicizia sino-italiana", Mostra tematica "China Design" e "Conoscere la Cina da foto di cento miliardi di pixel".