Articolo di Xi Jinping sul Corriere della Sera: forte eco e reazioni positive, in diversi ambienti italiani

2019-03-21 03:08:13 cri

Mercoledì 20 marzo, alla vigilia della sua visita di Stato in Italia, il presidente cinese Xi Jinping ha pubblicato sul Corriere della Sera un articolo dal titolo "La grande storia degli incontri tra Oriente e Occidente, Un nuovo capitolo per l'amicizia tra Italia e Cina", che ha avuto una forte eco in diversi ambienti in Italia.

Secondo Paolo Panerai, CEO del gruppo Class Editori, gli ambiti cooperativi menzionati nell'articolo del presidente Xi rivestono un gran significato per l'Italia, l'amicizia tra i due Paesi è un ottimo esempio della profonda e sincera cooperazione tra Europa e Cina.



Lo scrittore del libro La Cina nella nuova era ed esperto di questioni cinesi, Francesco Paolo Maringio, ritiene che l'articolo di Xi Jinping analizzi in modo dialettico le esperienze storiche e le aspettative nei confronti dello sviluppo delle relazioni internazionali adatte all'attuale comunità internazionale. Tali relazioni internazionali - basate sul mutuo rispetto, l'equità e la cooperazione - rivestono un importante significato per il mondo odierno. Maringio ritiene che la cooperazione nel quadro dell'iniziativa "Belt and Road" creerà importanti opportunità di sviluppo per l'Italia, ed è convinto che il viaggio di Xi Jinping aprirà una nuova pagina della cooperazione tra i due Paesi.



Secondo Vicenzo Pitrone, Direttore generale della Fondazione Italia Cina, la cooperazione amichevole nel quadro dell'iniziativa "Belt and Road" rappresenta un ottimo inizio, prospettando per l'Italia un ruolo importante nella parte europea della Via della Seta marittima. "L'articolo del presidente Xi ci rende molto fiduciosi verso le prospettive di cooperazione bilaterale".