Giornata internazionale della donna, Guterres: garanzia dei diritti della donna

2019-03-07 14:31:49 cri

Con l'arrivo della Giornata internazionale della donna, il segretario generale António Guterres ha pronunciato un discorso, in cui ha lanciato un appello affinché la comunità internazionale raddoppi gli sforzi per garantire e promuovere i diritti e la dignità della donna, e svolgere ulteriormente il loro ruolo nella leadership.

Nel suo discorso, Guterres ha affermato che la garanzia dell'uguaglianza di genere e i diritti delle donne è la base per ottenere il progresso in tutto il mondo in materia di pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo sostenibile. La situazione attuale cambierà solo quando le persone considerano la protezione dei diritti della donna come un obiettivo comune per tutti. Pertanto, devono essere promosse riforme complete, rapide e approfondite