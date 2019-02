Russia: 'Usa sabotano il sistema di controllo militare globale'

2019-02-10 21:23:53 cri

Il 9 febbraio il rappresentante russo all'Onu, Vasily Nebenzya, ha affermato che gli Usa stanno sabotando il sistema di controllo militare globale con una nuova corsa agli armamenti che minaccia la sicurezza del mondo. Nebenzya ha aggiunto che la Russia non è in grado di prevedere in che direzione procederanno gli eventi, e che ora il rischio di conflitti sta aumentando.

Secondo quanto detto dal rappresentante russo, al momento attuale esistono ancora questioni rimaste aperte dai tempi della Guerra fredda. Uno dei motivi principali di questo fenomeno è che la Russia applica politiche diplomatiche indipendenti e che i Paesi occidentali sono insoddisfatti poiché incapaci di esercitare pressioni su Mosca come negli anni '90 del secolo scorso.