CMG: conferenza stampa sulla serata di gala per la Festa di Primavera, pubblicata la lista dei conduttori

2019-01-31 18:18:48 cri

"Avanzare con decisione e coraggio nella nuova era, trascorrere in allegria il capodanno". Tra pochi giorni si aprirà il sipario del gala televisivo per la Festa di Primavera. Giovedì 31 gennaio il China Media Group (CMG) ha tenuto una conferenza stampa sulla serata, nel corso della quale ha presentato i fiori all'occhiello e le varie innovazioni tecnologiche introdotte, e pubblicato la lista dei conduttori. Diversi funzionari del Dipartimento per la Comunicazione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese hanno preso parte alla conferenza. In tale occasione, alcuni dirigenti del CMG e i responsabili del team che ha ideato il gala televisivo hanno fornito diversi dettagli sulla serata.

Il programma del gala televisivo di capodanno

Il programma del gala televisivo per la Festa di Primavera di quest'anno è molto ricco: ci sarà una gran varietà di bellissimi spettacoli con canti e danze, i giochi di prestigio e le acrobazie saranno originali e assolutamente meravigliosi, dando forma a un bellissimo dipinto variopinto.

Quest'anno anche i "talk show", a cui la società presta grande attenzione e che sono molto amati dagli spettatori, hanno subito cambiamenti rispetto al passato. Gli argomenti sono legati strettamente alla vita dei cinesi; ci saranno non solo i comici più amati dagli spettatori, saliti però poche volte sul palcoscenico del gala televisivo per la Festa di Primavera (in onda sulla CCTV), ma anche diversi gruppi di comici provenienti da tutto il Paese.

Durante la conferenza stampa è stata anche pubblicata la lista dei conduttori che il pubblico aspettava con ansia. Kang Hui, Zhuxun, Ren Luyu, Li Sisi e Nigemaiti saranno i conduttori della sede principale del gala.

Zhu Tong, membro del gruppo del PCC e vice caporedattore della CCTV (China Media Group), ha dichiarato che per quanto riguarda il gala televisivo di quest'anno, dalla dimensione alla programmazione della serata, dalla formazione del cast agli argomenti da trattare, "abbiamo sempre insistito nell'innovazione, puntando nella giusta direzione, esaltato il tema conduttore e trasmesso energia positiva".

Uno dei punti brillanti della serata di gala della Festa di Primavera di quest'anno è la spinta scientifico-tecnologica e l'innovazione tecnologica tuttotondo.

Il team della serata di gala della Festa di Primavera ha messo in pratica lo spirito delle istruzioni del presidente Xi Jinping secondo cui "i media principali devono mantenersi al passo con i tempi, avere coraggio nell'utilizzare le nuove tecnologie, meccanismi e modelli, affrettare il passo dello sviluppo integrato, rendere i più grandi e migliori possibili i risultati della comunicazione", e realizzato l'innovazione tecnologica in settori quali 4K、5G、VR、AR、AI, per offrire una serata di gala della Festa della Primavera dalla perfetta fusione tra arte e scienza.

Trasmissione integrata omnimedia del fascino della serata di gala della Festa di Primavera

La serata di gala di quest'anno è la prima sin dalla fondazione di China Media Group, utilizzerà le risorse omnimedia e verrà realizzata con il coordinamento tra le varie piattaforme; dall'altro lato, per velocizzare lo sviluppo integrato dei media, quest'anno la serata di gala creerà contenuti e forme di trasmissione caratterizzati dalla convergenza mediatica, e sarà caratterizzata dall'interazione multi schermo di convergenza mediatica.