Cina, fondamentalmente completata l'apertura dell'industria manifatturiera agli investimenti esteri

2019-01-30 17:11:35 cri

Nel 2018 le dimensioni dell'industria a valore aggiunto della Cina ha superato per la prima volta i 30 mila miliardi di yuan, e che è stata fondamentalmente completata l'apertura dell'industria manifatturiera in generale agli investimenti. Lo ha reso noto martedì 29 gennaio, a Beijing, il ministro dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese, Miao Wei. Per quanto riguarda invece il 5G, che ha attirato l'attenzione di vari settori, il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese ha rivelato che, attualmente, è praticamente iniziata la fase di pre-commercializzazione dei dispositivi e dei prodotti del sistema 5G cinese.

Durante la conferenza stampa tenuta martedì 29 gennaio dall'Information Office del Consiglio di Stato cinese, il ministro dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese, Miao Wei, ha affermato che nel 2018, di fronte alla complessità dell'ambiente economico interno ed esterno, la Cina ha consolidato continuamente la sua crescita industriale, registrando per la prima volta un valore aggiunto superiore ai 30 mila miliardi di yuan; le industrie con ricavi superiori a 20 mila miliardi di yuan hanno visto, invece, un aumento del 6,2% del valore aggiunto rispetto a quello del 2017.

Miao Wei ha aggiunto che, nel frattempo, l'industria cinese ha registrato anche nuovi progressi in termini di apertura.

"Nel 2018 abbiamo eliminato le limitazioni all'accesso nel settore delle costruzioni navali ed aeree, e quelle per gli investimenti di titoli azionari stranieri in veicoli speciali e nuove fonti di energia. Nel frattempo, abbiamo esplicitato la tabella di marcia e la roadmap dell'apertura agli investimenti esteri per altre tipologie di veicoli. Quest'ultimo punto sta di fatto ad indicare che abbiamo fondamentalmente completato l'apertura agli investimenti esteri dell'industria manifatturiera. Con l'aumento delle misure di apertura, lo scorso anno sono stati utilizzati 41,2 miliardi di dollari di investimenti stranieri nell'industria manifatturiera cinese, con una crescita del 22,9% rispetto al 2017".

Miao Wei ha aggiunto che, oltre al rilassamento delle limitazioni all'accesso, l'anno scorso la Cina ha anche ridotto le tariffe sui prodotti industriali importati. Attualmente il totale dei dazi doganali cinesi è notevolmente inferiore al livello medio dei Paesi in via di sviluppo del resto del mondo. A tal proposito, Miao Wei ha riferito, inoltre, che il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese continuerà a promuovere in futuro l'apertura del settore industriale della Cina.

Oltre a quanto suddetto, ha attirato grande attenzione anche il processo di sviluppo e industrializzazione della tecnologia 5G. Secondo quanto illustrato dal direttore e portavoce del Dipartimento per lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione cinese, Wen Ku, dai risultati dei test fin qui effettuati, si può affermare che si è fondamentalmente entrati nella fase di pre-commercializzazione dei dispositivi e dei prodotti del sistema 5G cinese, e già a partire dalla metà di quest'anno potrebbero essere impiegati terminali ad uso commerciale di qualità più che soddisfacente. Wen Ku ha aggiunto che la Cina si impegnerà con i vari settori industriali a livello globale nella promozione del pieno sviluppo dei chip e dei terminali 5G.