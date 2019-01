Sette esperti del mondo tecnico-scientifico premiati durante la National Science and Technology Award Conference

2019-01-08 22:00:23 cri

Oggi martedì 8 gennaio si è tenuta a Beijing la National Science and Technology Award Conference, nel corso della quale sono stati premiati 278 progetti e 7 esperti del mondo tecnico-scientifico. Tra questi, ci sono l'accademico Liu Yongtan, dell'Harbin Institute of Technology, e l'accademico Qian Qihu, dell'Università di Ingegneria delle Forze terrestri dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese, i quali hanno ricevuto il premio più alto in ambito scientifico e tecnologico.

In un'intervista concessa alla nostra emittente, Chen Zhimin, vice direttore dell'Office for Science and Technology Awards, ha dichiarato che fra i progetti premiati ve ne sono molti frutto della ricerca di base. L'influenza della Cina a livello internazionale è cresciuta ulteriormente.

"I progetti premiati sono progetti ricchi di innovazione sul piano della tecnologia industriale, che hanno fornito un forte sostegno allo sviluppo economico. Nel 2018 sono emersi un gran numero di risultati volti al miglioramento della vita del popolo e alla costruzione dell'ambiente naturale. Sono stati rafforzati in modo significativo il ruolo e lo status dell'innovazione tecnologica nelle imprese".

Negli ultimi 40 anni di riforma e apertura, lo sviluppo scientifico e tecnologico della Cina ha conseguito risultati notevoli che hanno attratto l'attenzione del mondo intero. La scienza e la tecnologia hanno dato un importante contributo alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese. Fra i vincitori del National Award for Technological Invention c'è l'accademico Ma Hongqi, della Huaneng Lancang River Hydropower Corporation, che si è aggiudicato il secondo premio per aver sviluppato assieme all'Unità di ricerca universitaria e all'Unità di progettazione il primo "ship lift" idraulico al mondo creato interamente dalla Cina. Si tratta di un successo raggiunto dopo 11 anni di ricerca.

Il "ship lift" idraulico ha messo in comunicazione i principali canali del trasporto fluviale del Fiume Lancang-Mekong, fornendo alle navi servizi pratici e veloci. In questo modo ha giocato un ruolo importante nella promozione della strategia nazionale della cooperazione Lancang-Mekong e dell'iniziativa 'One Belt One Road'".

Oltre ai progetti che hanno promosso e sostenuto lo sviluppo economico cinese, ve ne sono anche altri che hanno migliorato in modo diretto la vita del popolo, aumentandone il benessere.

Fra i vincitori del premio "Natura" dei National Science and Technology Awards c'è Huang Sanwen, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sui vegetali e sui fiori dell'Accademia Cinese delle Scienze Agricole, il quale ha ottenuto il secondo premio per le sue ricerche sul genoma del cetriolo e su importanti geni del tratto agronomico. Per Huang Sanwen, una delle maggiori forze motrici del suo lavoro di ricerca risiede nel soddisfacimento dei bisogni di vita del popolo.

"Abbiamo decifrato il codice genetico del cetriolo. Partendo dal suo genoma, siamo riusciti a coltivare una nuova varietà di cetriolo che non è amara, ma che al contrario è deliziosa".

Negli ultimi anni, l'incidenza del cancro al polmone in Cina è aumentata costantemente. Ogni anno vi sono oltre 700mila nuovi casi di malati oncologici. Il professore He Jianxing e il suo team del primo ospedale della Guangzhou Medical University hanno ottenuto il secondo premio dell'Award for Scientific and Technological Progress. Attraverso lo sviluppo di strumenti medici e l'innovazione della tecnologia minimamente invasiva, hanno reso più accurata l'anestesia e le operazioni chirurgiche per il trattamento del cancro al polmone, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo le spese mediche.

"Attraverso un cambiamento tecnologico, l'anestesia e le operazioni chirurgiche per il trattamento del cancro al polmone sono state ottimizzate, accorciando molto i tempi di recupero. Un paziente medio con un carcinoma polmonare nello stadio iniziale può recuperare nell'arco di una giornata, e la maggior parte di loro può essere dimessa dall'ospedale entro tre giorni".

Inoltre, sono sempre di più le imprese che hanno fatto la loro comparsa sul prestigioso palcoscenico dei National Science and Technology Awards. Il professor Lu Jiazheng, ingegnere senior della State Grid Hunan Eletric Power Company e vincitore del secondo premio per le invenzioni, ha dichiarato che le imprese che integrano produzione, istruzione e ricerca saranno il cardine dell'innovazione scientifica e tecnologica della Cina ed eleveranno ulteriormente la competitività nazionale:

"Le imprese devono impegnarsi nella ricerca di base e trasformare gli esiti della ricerca in risultati concreti. Il nostro Paese ha stabilito che le imprese costituiscono il pilastro dell'innovazione tecnico-scientifica. Credo che ciò di cui abbiamo bisogno sia produrre prodotti di più alta qualità e a più basso costo, grazie al progresso della scienza e della tecnologia".