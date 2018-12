Servizi a livello globale di Beidou, contributo della "saggezza cinese"



2018-12-28 19:21:10 cri

A partire dal 27 dicembre, il sistema di navigazione satellitare cinese Beidou 3 ha iniziato a fornire servizi globali. Si tratta del quarto sistema di navigazione satellitare del mondo dopo GPS degli USA, GLONASS della Russia e Galileo dell'UE, nonché un altro contributo dato dalla Cina al mondo.

Negli ultimi 18 anni, a partire dal 2000 quando è stato lanciato nello spazio il primo satellite sperimentale Beidou, la Cina ha mandato in orbita in totale 43 satelliti, 4 dei quali sperimentali inclusivi dei satelliti di navigazione delle tre generazioni Beidou 1, Beidou 2 e Beidou 3. Successivamente è stata realizzata la copertura dei segnali di navigazione e posizionamento satellitare nel territorio cinese, nella regione dell'Asia pacifica e nei paesi coinvolti in Una cintura e una via, fino a giungere alla completa copertura planetaria