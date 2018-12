Cina: il 40esimo anniversario dell'avvio della politica di riforma e apertura

Nella mattinata di oggi, martedì 18 dicembre, si è tenuta a Beijing una conferenza per celebrare il 40esimo anniversario dell'avvio della politica di riforma e apertura. Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, presidente della Repubblica Popolare Cinese e presidente della Commissione Militare Centrale, ha partecipato alla conferenza e pronunciato un importante discorso. Xi Jinping ha dichiarato che la linea politica di riforma e apertura rappresenta una grande rivoluzione nella storia dello sviluppo del popolo e della nazione cinese, che ha promosso il rapido sviluppo della causa del socialismo con caratteristiche cinesi.

Il 18 dicembre del 1978, durante la terza sessione plenaria dell'XI Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, la Repubblica Popolare prese una decisione storica: applicare una politica di riforma e apertura, ponendo al centro la costruzione economica. Negli ultimi 40 anni, la percentuale del Pil cinese in quello globale è passata dall'1,8% – nei primi anni di applicazione della politica di riforma e apertura – al 15,2%; inoltre, la Cina contribuisce da molti anni per oltre il 30% alla crescita economica mondiale.

Nella conferenza di questa mattina, Xi Jinping ha dichiarato che il PCC, scegliendo di applicare una politica di riforma e apertura, ha preso una decisione storica.

"La riforma e l'apertura rappresenta il grande 'risveglio' del nostro Partito; è questo grande risveglio che ha permesso al Partito di passare dalla teoria alla pratica. La politica di riforma e apertura rappresenta una grande rivoluzione nella storia dello sviluppo del popolo e della nazione cinese, che ha promosso il rapido sviluppo della causa del socialismo con caratteristiche cinesi!".

Xi Jinping ha sottolineato che bisogna attenersi alla direzione del PCC su tutti i lavori e occorre rafforzare e migliorare costantemente la direzione del Partito, perseguendola fino in fondo in ogni campo, dalla riforma allo sviluppo e alla stabilità, dagli affari interni agli affari esteri, dalla difesa nazionale alla governance del Partito, del Paese e dell'esercito.

"Il PCC deve avere pienamente presente la situazione nel suo insieme, coordinare tutte le parti, continuare a esercitare il potere in conformità con la scienza, la democrazia e la legge, perfezionare lo stile della leadership e i metodi di governo, migliorare la capacità di governo e il livello della leadership, garantendo che la nave della riforma e dell'apertura continui a procedere nella giusta direzione".

Xi Jinping ha dichiarato che il miglioramento della vita del popolo e la rinascita della nazione cinese incarnano l'intenzione iniziale e la missione fondamentale del PCC, come anche l'intenzione iniziale e la missione fondamentale della politica di riforma e apertura. Occorre continuare a mettere il popolo al centro, in modo che quest'ultimo possa godere dei frutti della riforma e dell'apertura.

La Cina deve concentrarsi sull'iniziativa "One Belt One Road" e creare con tutte le parti una nuova piattaforma per la cooperazione internazionale, dando nuovo impulso allo sviluppo comune del mondo. La Cina non svilupperà mai se stessa a scapito degli altri Paesi e non rinuncerà mai ai suoi diritti e interessi legittimi. La Cina persegue una politica di difesa nazionale a scopo difensivo, e il suo sviluppo non costituirà mai una minaccia per il resto del mondo. Non importa quanto si svilupperà la Cina, Beijing non aspirerà mai all'egemonia.

Xi Jinping ha sottolineato che il PCC è la chiave per gestire al meglio gli affari del Paese: il Partito deve amministrare se stesso e occorre amministrare il Partito con mano ferma.

Alla fine del suo discorso, Xi Jinping ha dichiarato che il XIX Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese ha fissato un obiettivo ancora più grande per lo sviluppo della Cina, elaborando un piano strategico che passa per l'edificazione sotto tutti i profili di una società moderatamente prospera, la realizzazione nell'insieme della modernizzazione socialista e la costruzione di un potente e moderno Paese socialista. Questo obiettivo dà voce al sogno di grande rinascita della nazione cinese.