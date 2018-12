I 17 anni di adesione della Cina alla WTO

2018-12-14 09:34:48 cri

Giovedì 13 dicembre il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Lu Kang ha dichiarato durante una conferenza stampa ordinaria che i 17 anni di adesione della Cina alla WTO rivestono un importante significato per la Cina e per il mondo. La Repubblica Popolare continuerà a percorrere la strada del multilateralismo e salvaguarderà, insieme ai vari membri della WTO, i valori centrali e i principi fondamentali dell'organizzazione.



In occasione del 17esimo anniversario dell'adesione della Cina alla WTO, il portavoce dell'organizzazione Keith Rockwell ha dichiarato in un'intervista che è stato essenziale far aderire la Cina alla WTO ed è estremamente importante avere membri che come la Cina sostengono con fermezza il sistema del commercio multilaterale basato sulle regole.