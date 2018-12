Zhang Jianguo effettua una visita in Vietnam

2018-12-07 14:15:30 cri

Dal 5 al 7 dicembre, il vice ministro della Scienza e della Tecnologia cinese, nonché direttore dell'Amministrazione statale cinese degli esperti stranieri, Zhang Jianguo, ha effettuato, su invito, una visita in Vietnam. In tale occasione, Zhang Jianguo ha incontrato il ministro della Scienza e della Tecnologia vietnamita, Chu Ngoc Anh, e ha presieduto assieme al vice ministro Bui The Duy la decima Riunione della Commissione congiunta sino-vietnamita per la cooperazione in materia di scienza e tecnologia. Il vice ministro cinese ha visitato, inoltre, gli istituti di ricerca scientifica e i parchi tecnico-scientifici del Paese.