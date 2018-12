Lisbona, Xi Jinping incontra il premier portoghese Costa-Gavras

2018-12-06 00:34:47 cri

Il 5 dicembre il presidente cinese Xi Jining ha incontrato a Lisbona il premier portoghese António Luís Santos da Costa.

Xi Jinping ha affermato che le relazioni sino-portoghesi stanno entrando nel loro periodo migliore di sempre, con sempre nuove opportunità di sviluppo. La parte cinese desidera impegnarsi insieme alla parte portoghese per promuovere il completo partenariato strategico tra i due paesi affinché raggiunga un livello sempre più alto.

Xi Jinping ha sottolineato che nella prossima fase, le due parti dovranno rafforzare i contatti d'alto livello e gli scambi nei vari settori ad ogni livello, sforzandosi man mano di promuovere la realizzazione congiunta dell'iniziativa "Belt and Road" al fine di ottenere un numero maggiore di risultati concreti, affinché svolga un ruolo positivo per l'interconnessione del continente eurasiatico. Le due parti devono ampliare la cooperazione nei settori finanziario, degli investimenti, aerospaziale, automobilistico, delle nuove fonti di energia, agevolando l'attuazione di un numero maggiore di progetti di collaborazione, esplorando i mercati di parti terze, in modo da realizzare il mutuo vantaggio e la vittoria comune. Occorre ampliare la cooperazione in settori come quelli della cultura, istruzione, turismo, scienza e tecnologia e farmaceutica. C'è bisogno anche di rendere più stretti il coordinamento e la sinergia negli affari internazionali, promuovendo la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti, opponendosi congiuntamente al protezionismo e all'unilateralismo. La parte cinese spera che la parte portoghese continui a svolgere un ruolo positivo per portare avanti le relazioni sino-europee verso la giusta direzione.

Dal canto suo, la parte portoghese ringrazia la parte cinese per il sostegno ricevuto nel salvaguardare la stabilità finanziaria e desidera, cogliendo l'opportunità della visita del presidente Xi, elevare ulteriormente insieme con la parte cinese il livello dei rapporti bilaterali. La parte portoghese sostiene la cooperazione aperta e il libero scambio, desidera partecipare attivamente alla co-costruzione della Nuova Via della Seta. Lisbona desidera anche approfondire la cooperazione con la Cina nei settori infrastrutturale, finanziario, automobilistico, scientifico e tecnologico. Desidera, inoltre, rendere più stretti il coordinamento e le comunicazioni con la parte cinese negli affari globali, ivi inclusa la risposta ai cambiamenti climatici, salvaguardando congiuntamente il multilateralismo. La parte portoghese è anche disposta a svolgere un ruolo maggiore per aumentare la fiducia reciproca e la cooperazione tra l'Ue e la Cina.

Dopo l'incontro, i leader dei due paesi hanno presenziato alla firma di una serie di documenti di cooperazione bilaterale tra cui il «Memorandum d'intesa sulla promozione congiunta della realizzazione dell'iniziativa Belt and Road da parte dei governi della Repubblica Popolare Cinese e della Repubblica Portoghese».