Roma: dialogo Asia-Europa per promuovere la globalizzazione

2018-12-06 15:00:32 cri

Il 5 dicembre, ora locale, si è tenuta la riunione di Roma del Forum asiatico di Bo'ao, durante cui molti ex politici e personaggi d'affari asiatici ed europei hanno svolto un dialogo su come promuovere la globalizzazione nell'ambito dell'attuale sfida "anti-globalizzazione" e avanzato proposte per rafforzare ulteriormente la cooperazione Asia-Europa.

Zhou Xiaochuan, vice presidente del Forum asiatico di Bo'ao e vicepresidente della 12esima Conferenza consultiva politica del popolo cinese, ha affermato nel discorso di apertura che nessun paese nel contesto della globalizzazione può raggiungere il proprio sviluppo in isolamento dal mondo e che tutti paesi dovrebbero impegnarsi per consolidare le relazioni Asia-Europa e risolvere o accantonare le differenze, cercando al contempo i punti in comune per realizzare una cooperazione win-win.

L'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, presente alla riunione, ha ritenuto che di fronte alle nuove opportunità, Cina e UE, e Cina e Italia dovrebbero collaborare per rafforzare la cooperazione nel quadro dell'iniziativa "Una cintura e una via".