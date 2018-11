Tre importanti benefici arrecati dalla CIIE di cui il mondo godrà a lungo

2018-11-11 17:33:31 cri

Il 10 novembre si è conclusa a Shanghai la prima edizione della China International Import Expo (CIIE). Alla fiera di 6 giorni hanno partecipato 172 paesi, regioni e organizzazioni internazionali, più di 3.600 imprese e oltre 400 mila acquirenti nazionali ed esteri, per un totale di intenzioni di transazioni pari a 57,83 miliardi: un raro risultato nella storia dell'economia e del commercio mondiali.

Il mondo godrà a lungo dei triplici benefici arrecati dalla CIIE.

In primo luogo, la CIIE promuoverà l'apertura, la liberalizzazione del commercio e la crescita economica mondiale.

In secondo luogo, la CIIE promuoverà la creazione di consenso e farà sì che il mondo avanzi verso la stessa direzione nel far fronte alle principali questioni economiche e commerciali.

Ancora più importante, la CIIE ha reso espliciti i concetti di "consultazione, co-costruzione e condivisione", il che fa di questa Expo una pratica concreta per la "costruzione congiunta della comunità umana dal destino condiviso"

Secondo quanto previsto, la CIIE si terrà ogni anno. Al momento sono più di 200 le aziende che hanno già firmato un accordo per partecipare alla seconda edizione. Ciò dimostra che la CIIE, come piattaforma pubblica internazionale fornita dalla Cina per promuovere la globalizzazione economica, ha ricevuto un riconoscimento a livello internazionale ed è stata accolta con favore da tutto il mondo.