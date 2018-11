Usa, Yang Jiechi incontra il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton

2018-11-08 10:32:26 cri

Il 7 novembre presso la Casa Bianca, il membro dell'Ufficio politico del CC del PCC e direttore dell'Ufficio per gli affari esteri del CC del PCC, Yang Jiechi, ha incontrato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.

Yang Jiechi ha affermato che le relazioni sino-americane mantengono uno sviluppo sano e stabile, il che soddisfa gli interessi fondamentali dei popoli dei due Paesi e del mondo. Il secondo turno di dialogo sulla sicurezza diplomatica Cina-Usa, che si terrà il 9 di questo mese, preparerà all'incontro in Argentina tra i due capi di Stato.

Dal canto suo, Bolton ha affermato che il presidente Trump sta in aspettativa dell'incontro con il segretario generale Xi Jinping che si terrà nel corso del vertice del G20 in Argentina. La parte Usa intende mantenere una stretta comunicazione con la parte cinese, e attuare precisi preparativi per far sì che l'incontro tra i due capi possa portare a risultati positivi.