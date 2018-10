UNESCO, al via la "Settimana di Nanjing, famosa città del mondo"

2018-10-25 09:54:32 cri

Il 24 ottobre, presso la sede generale dell'UNESCO a Parigi, si è tenuta la cerimonia di apertura della "Settimana di Nanjing, famosa città del mondo" e del Forum sulle relazioni di partenariato internazionale "Apertura e pluralismo culturale della città".

Nel corso del forum, quattro ospiti, ossia lo scrittore francese, vincitore del Premio Nobel per la letteratura, Jean Marie Gustave Le Clézio, il direttore dell'ufficio per il coordinamento e le relazioni del partenariato dell'Africa dell'UNESCO, Du Yue, il famoso traduttore cinese, vincitore della medaglia d'oro francese per l'istruzione, Xu Jun, e il famoso scrittore cinese Bi Feiyu, nominato cavaliere della letteratura in Francia, hanno proceduto ad uno scambio di vedute sul tema "Apertura e pluralismo culturale nelle città".