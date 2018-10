Cosa rende più vicini Asia ed Europa?

2018-10-20 20:26:11 cri

Il 19 ottobre, i leader di 51 paesi asiatici ed europei, dell'UE e dell'ASEAN, hanno rilasciato una dichiarazione al termine del vertice Asia-Europa, in cui hanno promesso di impegnarsi per il commercio aperto e libero e opporsi al protezionismo in ogni forma, e in cui hanno espresso sostegno per l'accordo sulla questione del nucleare iraniano e per l'opposizione al cambiamento climatico globale.

Cosa unisce i paesi di Asia ed Europa?

Prima di tutto, l'aggressivo protezionismo commerciale degli Stati Uniti ha portato enormi sfide al mondo. È chiaro che i paesi asiatici ed europei che hanno sofferto molto devono collaborare per affrontare questa seria sfida. Il tema di questa sessione lanciata dagli organizzatori dei paesi europei spiega tutto: "Europa e Asia: partner globali rispondono alle sfide globali"

In secondo luogo, oltre ad opporsi al protezionismo commerciale distruttivo degli Stati Uniti, i paesi asiatici ed europei si concentrano sull' "interconnessione" del continente eurasiatico. Le diverse versioni di Europa e Asia dell'iniziativa "Una cintura e una via" e la nuova strategia d'interconnessione tra Cina ed Europa offrono nuove opportunità e un nuovo quadro per la cooperazione Cina-UE e promuovono l'ulteriore integrazione dell'Eurasia. Secondo le statistiche, al momento, il volume degli scambi giornalieri tra la Cina e l'Europa ha raggiunto gli 1,5 miliardi di euro. Il rafforzamento dell'interconnessione promuoverà ulteriormente lo sviluppo economico e il benessere della popolazione di entrambe le parti.

Inoltre, i paesi asiatici ed europei hanno opinioni e politiche simili o identiche su questioni importanti che riguardano l'attuale situazione mondiale, come il cambiamento climatico globale e la questione nucleare iraniana.

Ovviamente, un ordine internazionale basato su regole, un sistema commerciale multilaterale con l'OMC come nucleo centrale e una società internazionale responsabile nei confronti del futuro e della prevenzione dei problemi sono in linea con le aspettative sia dell'Asia che dell'Europa e con gli interessi globali. I 51 paesi di Asia ed Europa rappresentano il 60% della popolazione mondiale, il 65% del PIL e il 55% del commercio mondiale. Per Washington questa voce è difficile da ignorare.