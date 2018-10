Li Keqiang, discorso al Forum sino-olandese sull'Economia e il Commercio

2018-10-17 16:20:43 cri

A mezzogiorno del 16 ottobre, ora locale, presso il Museo municipale dell'Aia, il premier del Consiglio di Stato cinese, Li Keqiang e il primo ministro olandese, Mark Rutte, sono intervenuti al Forum sull'Economia e il Commercio sino-olandese. Nel suo discorso Li Keqiang ha sottolineato che la Cina continuerà ad ampliare l'apertura e ad adottare ulteriori misure per consentire maggiore accesso al suo mercato interno. Il premier cinese ha aggiunto che tutte le aziende registrate in Cina saranno trattate in modo imparziale.

Questo Forum sino-olandese sull'Economia e il Commercio coincide con l'ultimo evento ufficiale tenuto nel corso della visita di Li Keqiang in Olanda, ed è stato organizzato dai ministeri del Commercio dei due Paesi. Hanno preso parte a questa riunione oltre 400 rappresentanti del mondo industriale e commerciale dei due Paesi, tra cui i responsabili di famose società olandesi tra le top 500 nel mondo. Nel suo discorso, Li Keqiang ha affermato che negli ultimi anni i rapporti sino-olandesi, soprattutto nel campo della cooperazione pratica, hanno continuato a salire di livello e che la Cina desidera rinsaldare le relazioni con i Paesi Bassi per promuovere un progresso più grande e una cooperazione reciproca dalle radici più profonde:

"Ho appena testimoniato con il primo ministro Rutte alla firma di accordi per circa 10 miliardi di dollari tra le aziende dei due Paesi. Questi 10 miliardi di dollari includono investimenti verso la Cina da parte di settori avanzati dei Paesi Bassi, e per questo motivo le aziende cinesi hanno intenzione di ampliare la cooperazione con quelle olandesi. I due governi non rappresentano l'operato delle aziende ma possono creare per loro un buon ambiente commerciale".

Li Keqiang ha aggiunto che la Cina intende, insieme all'Olanda, difendere il multilateralismo e tutelare il libero commercio fondato sulle regole. In accordo a quanto detto dal premier, la Cina continuerà ad aprirsi all'estero e ad adottare ulteriori misure per allargare l'accesso al suo mercato interno. Li Keqiang ha infine detto che l'economia cinese si trova in un periodo di grande sviluppo, con un mercato dalle enormi potenzialità e per questo la Cina accoglie tutte le aziende olandesi e quelle degli altri Paesi a cogliere l'opportunità di allargare la cooperazione.

Anche il primo ministro olandese Mark Rutte ha affermato che la riunione degli imprenditori olandesi e cinesi ha portato nuove opportunità di cooperazione tra le aziende dei due Paesi. Rutte ha aggiunto che attualmente oltre 900 società olandesi hanno investito in Cina e molte aziende cinesi – il cui numero è in continua crescita - si stanno sviluppando nei Paesi Bassi. Il primo ministro olandese ha espresso parole di rispetto per i grandi risultati ottenuti dalla Cina sin dall'inizio del suo processo di riforma e apertura; ha detto di apprezzare altamente il ruolo positivo che la Cina gioca nella risposta alla questione dei cambiamenti climatici e che l'Olanda desidera creare maggiori opportunità commerciali proprio in questo campo. Rutte ha concluso dicendo che l'economia dei Paesi Bassi si fonda sul commercio e che il suo Paese desidera collaborare con la Cina nella lotta al protezionismo.