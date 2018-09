Xi Jinping, ispezione nelle tre province Nord-orientali della Cina

2018-09-28 00:25:33 cri

Il 27 settembre, Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, capo dello Stato e presidente della Commissione Militare Centrale ha iniziato la sua ispezione nella provincia del Liaoning.

Nel corso dell'ispezione, Xi Jinping ha affermato che la modernizzazione della Cina è inseparabile dalla modernizzazione agricola. La rivitalizzazione dell'agricoltura consiste nella scienza e nella tecnologia, la scienza e la tecnologia agricole possiedono grandi potenzialità e buone prospettive.

Xi Jinping ha sottolineato che sin dalla riforma e apertura il Comitato Centrale del PCC ha sempre sostenuto, tutelato e dato importanza alle imprese non statali. Le imprese non statali devono valorizzare ulteriormente lo spirito imprenditoriale e artigianale e concentrarsi nelle attività principali, impegnandosi per creare più prodotti e industrie di primo livello e dando così nuovi contributi alla realizzazione dell'obiettivo dei "due centenari".