Cina, mercato di Internet delle cose vale oltre 1000 miliardi di yuan

2018-09-17 10:54:57 cri

Il 15 settembre si è aperta a Wuxi (provincia del Jiangsu) l'edizione 2018 dell'Esposizione mondiale di Internet delle cose, organizzata congiuntamente dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia Informatica, dal Ministero della Scienza e della Tecnologia della Cina e dal governo popolare della provincia del Jiangsu. Il tema dell'esposizione è "nuova economia digitale, nuova era di Internet delle cose". Su incarico del comitato organizzatore dell'esposizione, e per otto anni consecutivi, il China Economic Information Service ha rilasciato a Wuxi il Rapporto annuale dello sviluppo di Internet delle cose. Secondo il rapporto di quest'anno, a partire dal 2017, il mercato di Internet delle cose è entrato in una fase di sviluppo sostanziale, le sue dimensioni nell'arco dell'intero anno hanno superato i 1000 miliardi di yuan, il tasso composto di crescita annuale ha superato il 25%, la piattaforma cloud di Internet delle cose è diventata il settore principale per la competitività, e in accordo alle previsioni, entro il 2021, le uscite della piattaforma di Internet delle cose si piazzeranno al primo posto a livello globale.