Cina-Sudafrica, inaugurato il primo Centro di ricerche congiunte per le risorse minerarie

2018-09-15 00:18:09 cri

Il 14 settembre a Johannesburg è stato inaugurato il Centro di ricerche congiunte per lo sviluppo e utilizzo delle risorse minerarie di Cina e Sudafrica, il primo centro nel suo genere.



La funzione del Centro è rafforzare gli scambi accademici e le visite reciproche tra le risorse umane dei due Paesi nei settori di scavo, separazione mineraria, tutela ambientale e materie energetiche, ed évolto a promuovere le ricerche congiunte e la trasformazione dei risultati, fungendo un ruolo guida per la cooperazione nell'innovazione scientifica e tecnologica del settore minerario tra i due Paesi.



Il vice ministro della Scienza e Tecnologia cinese Xu Nanping ha affermato durante la cerimonia d'inaugurazione che il suo ministero tiene in gran conto la cooperazione nell'innovazione scientifica e tecnologica tra Cina e Sudafrica e promuoverà attivamente tale cooperazione tramite varie misure, per ottenere continui nuovi progressi. La fondazione del Centro riveste importanti significati per l'attuazione dell'iniziativa "Una cintura e una via", per la cooperazione tecnologica nel settore minerario tra i due Paesi e per lo sviluppo di una più ampia cooperazione nei settori scientifico e tecnologico.