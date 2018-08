Visita di Merkel in Africa, assistenza allo sviluppo africano e lotta all'immigrazione clandestina

2018-08-26 21:13:32 cri

Il 26 agosto la cancelliera tedesca Angela Merkel ha affermato che nel corso della prossima visita in tre Paesi africani discuterà con i loro leader delle modalità per rafforzare la cooperazione economica, per promuovere lo sviluppo in Africa e per contrastare l'immigrazione clandestina e il terrorismo.

Dal 29 al 31 di questo mese Angela Merkel si recherà in Senegal, Ghana e Nigeria insieme ad una delegazione di rappresentanti del mondo economico tedesco. Merkel ha affermato che lo sviluppo economico è attualmente una priorità assoluta per l'Africa, che i giovani africani hanno bisogno di formazione e di occupazione e che la Germania dovrebbe rafforzare la cooperazione economica con il continente africano. La cancelliera ha concluso il suo intervento dicendo che Senegal, Ghana e Nigeria si sono impegnati a risolvere le controversie regionali e che la Germania dovrebbe, in modo particolare, sostenere economicamente questi tre Paesi.