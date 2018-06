Qingdao, si è aperto il summit della SCO

2018-06-10 19:16:23 cri

Oggi domenica 10 giugno si è aperta a Qingdao, città nella provincia dello Shandong, la XIII Sessione del Consiglio dei leader degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il presidente cinese Xi Jinping ha presieduto la sessione e ha pronunciato un discorso intitolato "Valorizzare lo 'Spirito di Shanghai' e creare una comunità dal futuro condiviso", nel quale ha apprezzato i grandi risultati conseguiti dalla SCO nei 17 anni trascorsi dalla sua fondazione, rivolgendo un appello affinché le varie parti valorizzino ulteriormente lo "Spirito di Shanghai" e risolvano le difficoltà poste dai tempi, i rischi e le sfide. Il presidente cinese ha anche espresso la speranza che i leader degli Stati membri della SCO possano compiere sforzi congiunti, cooperare in modo sincero e costituire insieme la comunità dal futuro condiviso della SCO sotto la guida dello "Spirito di Shanghai".

Secondo il Capo di Stato cinese, le costruttive relazioni di partenariato non miranti a terze parti e stabilite tra paesi non allineati e non antagonisti costituiscono un'importante innovazione nella teoria e nella prassi delle relazioni internazionali, inaugurando un nuovo modello di cooperazione regionale.

Xi Jinping ha sottolineato che la SCO dovrà continuare a promuovere la costruzione di un nuovo modello di relazioni internazionali, avanzando insieme verso un mondo più pulito e più bello, caratterizzato da una pace durevole, da uno stato di sicurezza generale, da prosperità comune, da apertura e da inclusività.