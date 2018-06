Cina, certe persone si tolgano i paraocchi e considerino correttamente lo sviluppo della Cina

2018-06-06 17:36:44 cri

La portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Hua Chunying ha affermato nel corso di una conferenza stampa ordinaria tenutasi oggi mercoledì 6 giugno che la Cina ha sempre sviluppato le relazioni amichevoli con gli altri paesi sulla base del rispetto reciproco e della non interferenza negli affari interni degli altri paesi. Hua Chunying ha espresso la speranza che certe persone possano smettere di avere i paraocchi, considerando correttamente lo sviluppo della Cina e del mondo.

Secondo quanto reso noto dai media australiani, il Congresso degli Stati Uniti introdurrà il "Disegno di legge per contenere l'influenza esercitata dal governo cinese e dal Partito Comunista Cinese", e rafforzerà la cooperazione con l'Australia per far fronte alla "capacità penetrante" della Cina di infiltrarsi e corrompere i paesi democratici. Viene riportato inoltre da "The Associated Press" che un senatore statunitense ha accusato gli Istituti Confucio di costituire una minaccia per la libertà accademica degli Stati Uniti e ha detto che c'è il rischio che siano rubate informazioni segrete e che per tale motivo questi istituti andrebbero chiusi.