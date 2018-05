La Cina accoglie con favore l'uso prudente e controllato da parte del Brasile di misure d'emergenza commerciale

2018-05-23 00:10:39 cri

Lunedì 21 maggio la Commissione brasiliana per il commercio estero ha annunciato il verdetto definitivo in merito alle indagini anti-sovvenzioni sulle lamiere d'acciaio laminate a caldo prodotte dalla Cina e, per motivi di interesse pubblico, non adotterà contromisure.

Ieri martedì 22 maggio, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che la Cina si rallegra dell'uso prudente e controllato da parte del Brasile di misure d'emergenza commerciale e dei segnali positivi lanciati al mondo esterno.