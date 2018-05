Li Zhanshu ha incontrato il presidente della Commissione dell'Unione Africana

2018-05-13 19:24:46 cri

Venerdì 11 maggio il presidente del Comitato Permanente dell'APN Li Zhanshu, in visita ufficiale in Etiopia, ha incontrato ad Addis Abeba il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Thomas Kwesi Quartey, effettuando anche una visita presso la sede dell'UA.

Li Zhanshu ha affermato che l'amicizia tradizionale tra la Cina e l'Africa vanta solide fondamenta, aggiungendo che i due paesi hanno sogni comuni di sviluppo e di rilancio e costituiscono da sempre una comunità di destino che condivide gioie e dolori. Sotto la guida delle idee autentiche e sincere e della visione esatta della rettitudine e del profitto del presidente Xi Jinping, i "Dieci programmi di cooperazione tra Cina e Africa" sono stati portati avanti con successo e sono stati stabiliti una serie di importanti progetti di cooperazione. Tutto ciò ha portato benefici tangibili ai paesi del continente africano e ai loro popoli.

Quartey ha ringraziato la Cina per l'energico supporto offerto all'Unione Africana, affermando che l'UA intende partecipare attivamente al Forum sulla cooperazione tra Cina e Africa che si terrà a Beijing e spera di approfondire la cooperazione a tutto campo con la Cina. L'Unione Africana spera inoltre che la Cina possa aumentare ulteriormente il proprio sostegno nei confronti dell'Africa in diversi settori, come quello delle infrastrutture, dell'istruzione e della scienza e tecnologia.