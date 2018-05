Risposta entusiasta degli insegnanti e studenti della Peking University alla visita del segretario generale Xi Jinping

2018-05-03 09:40:59 cri

Il 2 maggio, alla vigilia della Giornata della Gioventù e del 120° anniversario della fondazione della Peking University, Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del PCC, si è recato in visita all'Ateneo, dove ha avanzato le importanti aspettative per lo sviluppo scolastico e la formazione dei talenti, suscitando una risposta entusiasta tra gli insegnati e studenti dell'Università.

Il segretario del comitato del PCC della Peking University, Hao Ping, ha affermato che l'importante discorso del segretario generale Xi Jinping fornisce gli elementi di base cui conformarsi per una corretta direzione politica nella gestione di una scuola, la costruzione di un team di insegnati di alta qualità e l'istituzione di un sistema di formazione di talenti di alto livello. E' necessario studiare e attuare in modo approfondito lo spirito del discorso importante del segretario generale Xi Jinping, rendere la formazione dei costruttori e dei successori del socialismo volta a uno sviluppo integrato di morale, intelligenza, fisico e estetica, lo standard di base per la valutazione della gestione di una scuola

Il rettore della Peking University Lin Jianhua ha affermato che gli insegnati e studenti dell'Università devono unire i propri pensieri e azioni con lo spirito dell'importante discorso e fare che la propria saggezza e forza siano coesi con i requisiti e i compiti avanzati dal segretario generale Xi Jinping, producendo continuamente nuove conoscenze, nuove idee, scienza all'avanguardia e tecnologie del domani per fornire un sostegno più forte allo sviluppo nazionale e fare i propri dovuti contributi alla gestione di un'Università di livello mondiale con caratteristiche cinesi.