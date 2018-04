Romeo Orlandi: "Il libero commercio è una conquista difesa da tutti i paesi"

2018-04-04 11:19:31 cri

Di recente, il presidente americano Donald Trump e i membri del Congresso hanno annunciato sanzioni sulla Cina, questo ha aggravato ulteriormente le preoccupazioni dei vari settori sul protezionismo commerciale degli Usa.

Romeo Orlandi, professore dell'Istituto di Economia dell'Asia orientale dell'Università di Bologna e vicepresidente dell' "Osservatorio Asia", ha affermato che il metodo adottato dal presidente Trump ricorda i periodi della contrapposizione commerciale e dell'antagonismo politico. Proprio gli Stati Uniti hanno insegnato al mondo che il libero scambia aiuta tutti i paesi che lo applicano. Se la Cina ha violato le norme internazionali del commercio può stabilirlo soltanto il WTO al quale si può ricorrere per far valere le proprie ragioni. Se venissero posti dei dazi sulle aziende cinese, forse alcuni settori industriali ne sarebbero avvantaggiati, ma molti altri ne trarrebbero uno svantaggio per l'aumento dei costi. La stessa sorte toccherebbe ai consumatori statunitensi.

Per quanto riguarda le politiche protezionistiche nei confronti di Bruxelles, il professore Orlandi ha affermato che probabilmente l'obiettivo degli Usa è di aprire un tavolo negoziale per ottenere delle concessioni dall'Europa su altri argomenti, come ad esempio le spese per la difesa. Se, invece, la manovra fosse immediatamente applicata verso i paesi dell'Ue, questi non potrebbero far altro che adottare misure analoghe nei confronti degli Stati Uniti.

Il professore pensa che esista ancora la possibilità di negoziare. Bisogna accantonare tuttavia le posizioni unilaterali e ricordare sempre che il libero commercio è una conquista difesa da tutti i paesi e che il protezionismo ha storicamente aggravato i problemi mondiali - al di là dei risultati di breve periodo - anziché risolverli.