Roma, ad aprile inizia Mostra cinematografica di film cinesi del nuovo secolo

2018-03-28 13:21:51 cri

Dal 12 aprile al 5 luglio si terranno a Roma una serie di attività della Mostra cinematografica di film cinesi del nuovo secolo, organizzata congiuntamente dall'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e dall'Aula Confucio per la radiodiffusione presso il Centro italiano di educazione di Radio Cina Internazionale, che mira a promuovere lo scambio culturale tra Cina e Italia attraverso la proiezione di una serie di film classici cinesi. Per l'occasione sono stati scelti sette film su temi diversi per offrire una festa audio-visiva dalla Cina al pubblico italiano amante del cinema. Attraverso queste attività il pubblico italiano potrà conoscere la vasta e profonda cultura della Cina e comprendere il ricco mondo interiore del suo popolo.