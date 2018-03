Dazi Usa: Cina considererà tutte le opzioni possibili per tutelare i propri interessi legittimi

2018-03-24 19:48:54 cri

In un'intervista concessa all'agenzia di stampa Bloomberg, l'Ambasciatore cinese negli Usa Cui Tiankai ha affermato che, per quel che riguarda le misure restrittive adottate dagli Usa contro la Cina sulla base dei risultati dell'investigazione dell'articolo 301 appena rilasciati, la Cina sta considerando tutte le possibili opzioni ed adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri diritti e interessi legettimi.

Cui Tiankai ha dichiarato che, attualmente, i vari paesi del mondo sono tutti strettamente legati tra loro a livello economico formando già una comunità dal futuro condiviso, con rispettivi interessi interconnessi. La Cina ha infatti una bilancia dei pagamenti all'attivo con gli Usa ma, al contempo, il suo commercio con gli altri paesi, in particolare con quelli vicini, è in deficit, il che rappresenta una testimonianza evidente della divisione dei compiti nella catena dell'offerta globale. Quindi, le varie parti coinvolte devono esser prudenti quando prendono delle decisioni, per evitare di danneggiare le altre parti e loro stesse.

La Cina non vuole intraprendere una guerra commerciale con nessuna parte e si sta sforzando per evitarla. Ma se qualcuno persiste nel suo tentativo di avviare una guerra commerciale, la Cina contrattaccherà con determinazione. Il ministero del Commercio cinese ha già pubblicato una lista di prodotti importati di cui interromperà la riduzione delle tariffe doganali, in risposta alla misura 232 americana riguardante le importazioni di prodotti in acciaio e in alluminio. La Cina potrebbe adottare altre misure, in base a quelli che saranno gli sviluppi della situazione.