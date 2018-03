Giornalista italiano apprezza l'innovazione scientifica e tecnologica della Cina

2018-03-18 19:47:57 cri

Il 5 marzo si è aperta presso la Grande Sala del Popolo di Beijing la prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale, durante la quale il primo ministro cinese Li Keqiang, a nome del Consiglio di Stato cinese, ha presentato il rapporto di lavoro del governo, nel quale la parola "innovazione" è stata pronunciata per più di 50 volte. Francesco Radicioni, giornalista che lavora per il giornale italiano La Stampa, ha affermato che all'interno del rapporto si è parlato in gran parte di scienza, tecnologia e innovazione, il che dimostra appieno che l'innovazione tecnico-scientifica è diventata una importante forza motrice dello sviluppo cinese.

Radicioni ha rilevato che, di pari passo con la promozione del piano "Made in China 2015", la Cina sta compiendo una riconversione economica, passando da fabbrica del mondo a economia trainata dal settore terziario, dall'innovazione e da scienza e tecnologia. Sia sul piano governativo che su quello economico, tutto il lavoro svolto è incentrato su questa direzione di sviluppo.