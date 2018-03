Xi Jinping ha prestato giuramento sulla Costituzione

2018-03-17 21:58:23 cri

La mattina del 17 marzo, durante la quinta riunione plenaria della XIII Assemblea Popolare Nazionale, Xi Jinping è stato rieletto alla presidenza della Repubblica Popolare Cinese e della Commissione Militare Centrale. Con i circa 3000 elettori come testimoni, Xi Jinping ha giurato sulla Costituzione. Si è trattato del primo giuramento prestato dai leader cinesi all'Assemblea Popolare Nazionale sin dall'applicazione del nuovo sistema.

Il nuovo conferimento degli incarichi a Xi Jinping, deciso con 2970 voti a favore, ha destato l'attenzione di tutto il mondo e la comunicazione dell'esito del voto all'interno dell'assemblea è stata seguita da uno scroscio di applausi.

Nel corso della riunione, Li Zhanshu è stato eletto presidente del Comitato Permanente della XIII Assemblea Popolare Nazionale e Wang Qishan vice presidente della Repubblica Popolare Cinese.

È inoltre stata approvata una mozione sulle elezioni e la decisione sulle nomine nel corso della prima sessione della XIII APN. Come da procedura, dopo aver portato a termine gli impegni in agenda, gli eletti durante prima sessione della XIII Assemblea Popolare Nazionale hanno prestato giuramento sulla Costituzione.

Si è trattato del primo giuramento compiuto dall'organo supremo del potere statale sin dall'applicazione del nuovo sistema nel 2014.

Con l'accompagnamento musicale dell'orchestra, Xi Jinping, riconfermato alla guida del Paese e alla presidenza della Commissione Militare Centrale, si è alzato dalla sedia e si è recato di fronte al podio per prestare giuramento con l'emblema della nazione che risplendeva alle sue spalle. Ad assistere all'evento, insieme al capo dello Stato, vi erano i circa 3000 deputati dell'APN, testimoni della sua solennità.

Xi Jinping ha posto la mano sinistra sulla Costituzione e stringendo il pugno destro ha prestato giuramento pronunciando queste parole:

"Giuro di essere leale alla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, di salvaguardarne l'autorità e di adempiere agli obblighi della legge, giuro lealtà alla patria e al popolo, d'impegnarmi al massimo nello svolgimento del mio incarico, di essere onesto nell'adempiere agli obblighi del mio ufficio, di sottopormi alla supervisione del popolo e di lavorare all'edificazione di una potenza socialistica moderna, prospera, democratica, civile, armoniosa e bella."

Le sue parole hanno risuonato in tutto il Palazzo. Al termine del giuramento si è inchinato a tutti i deputati presenti, che hanno risposto con un lungo e caloroso applauso, esprimendo fiducia e sostegno al presidente.

Il membro dell'APN della regione d'amministrazione speciale di Hong Kong, Chen Yong ha detto queste parole:

"Il giuramento di oggi è stato molto importante e solenne, e rappresenta il sincero impegno e la solidarietà di tutto il popolo cinese. Il presidente Xi Jinping e gli altri leader resteranno fedeli alla costituzione, al Paese e al popolo, si impegneranno per realizzare la prosperità e il sogno cinese nei prossimi cinque anni. Tutti noi possiamo percepire la loro sincerità".

Sentiamo le parole del membro dell'APN della provincia del Liaoning Zhang Guilin:

"Sono stato felice di offrire solennemente il mio voto in questo nuovo, importante momento, al segretario generale del PCC Xi Jinping, il comandante generale della nuova epoca. Penso che questo rappresenti non solo il desiderio degli elettori, ma anche di tutti i cinesi. Io sono un membro del settore scientifico, chiamato ad attuare in modo efficace "lo sviluppo di alta qualità" come richiesto da Xi Jinping, per accogliere insieme la primavera della riforma, dell'apertura e della scienza.

Dopo aver seguito la diretta TV, il professor Wang Xu della Facoltà di Giurisprudenza della Renmin University of China ha espresso la sua opinione:

"L'elezione di oggi è avvenuta nell'assoluto rispetto della Costituzione; riflette non solo la garanzia fondamentale del risultato delle elezioni, ma anche il rispetto della grande maggioranza dell'opinione pubblica. Si tratta di un'elezione senza precedenti. Credo che sotto la forte guida dell'organo supremo del potere statale, saremo in grado di risolvere al meglio le principali contraddizioni e realizzare la grande rinascita della nazione.