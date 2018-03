8 Marzo, Onu: "Riconoscere i diritti delle donne"

2018-03-09 09:41:52 cri

In occasione della Giornata internazionale delle Donne dell'8 marzo, il segretario generale dell'Onu António Guterres ha rilasciato delle dichiarazioni, avvertendo che la disuguaglianza di genere e la discriminazione contro le donne provocano danni a tutti e sottolineando che il riconoscimento dei diritti delle donne è una parte centrale del programma per lo sviluppo sostenibile entro il 2030.



António Guterres ha sottolineato che l'uguaglianza di genere è una questione di diritti umani e che la realizzazione dell'uguaglianza fra i sessi ed il riconoscimento dei diritti di donne e bambine è una "missione ancora non realizzata" dall'umanità, oltre che la "maggiore sfida in termini di diritti umani che il mondo si trova ad affrontare".