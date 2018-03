Sistema di cooperazione multipartitica cinese: un modello a cui il resto del mondo potrebbe ispirarsi

2018-03-07 15:55:02 cri

È attualmente in corso a Beijing la prima sessione del 13esimo Comitato nazionale della CCPPC. Il 6 marzo numerosi leader dei partiti democratici cinesi hanno affermato che l'innovazione e lo sviluppo del sistema di cooperazione multipartitica della Cina hanno permesso ad alcuni Paesi del mondo di venire a conoscenza del nuovo modello cinese di sistema partitico e di un nuovo tipo di relazioni tra partiti. La soluzione e la saggezza cinesi rappresentano un modello a cui il resto del mondo potrebbe ispirarsi per favorire lo sviluppo del sistema dei partiti.

Il sistema di cooperazione multipartitica e di consultazione politica guidato dal PCC è il principale sistema politico della Cina. Si tratta di una grande invenzione politica del PCC, del popolo cinese, dei vari partiti democratici e di personalità senza affiliazione a partiti, ma è soprattutto un nuovo sistema partitico nato in terra cinese.

Hao Mingjin, presidente del comitato centrale dell'Associazione per la costruzione nazionale democratica cinese, nel corso della conferenza stampa dei leader del Comitato centrale dei partiti democratici e dell'Associazione nazionale dell'industria e del commercio ha così dichiarato:

"L'innovazione e lo sviluppo del sistema di cooperazione multipartitica della Cina hanno anche permesso ad alcuni Paesi del mondo di venire a conoscenza del nuovo modello cinese di sistema partitico e di un nuovo tipo di relazioni tra partiti. La soluzione e la saggezza cinesi rappresentano un modello a cui il resto del mondo potrebbe ispirarsi per sviluppare il sistema dei partiti".

In Cina, la funzione di base svolta dai partiti democratici è la partecipazione alla vita politica, la supervisione democratica e la consultazione politica sotto la guida del PCC.

"Nel sistema di cooperazione multipartitica della Cina – ha spiegato Ding Zhongli, presidente del comitato centrale della Lega democratica cinese - sono il partito al potere e i partiti che partecipano alla vita politica a pianificare insieme e a confrontarsi sulle prospettive di sviluppo della nazione cinese".

Domenica 4 marzo il segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, capo di Stato e presidente della Commissione militare centrale, Xi Jinping, ha visitato i membri partecipanti alla prima sessione del 13esimo Comitato nazionale della CCPPC, ovvero i membri della Lega democratica cinese, quelli del Partito Zhi Gong, personalità senza affiliazione a partiti e membri delle associazioni di cinesi residenti all'estero. Nella riunione congiunta, Xi Jinping ha sottolineato che persistere con la leadership del PCC non significa rifiutare la democrazia, bensì realizzare una democrazia più ampia ed efficace.

Il presidente del comitato centrale dell'Associazione per la promozione democratica cinese, Cai Dafeng, si è espresso riguardo alla questione della funzione di supervisione democratica.

"Da molto tempo – ha dichiarato Cai Dafeng - il Comitato centrale del PCC presta un'elevata attenzione al ruolo di supervisione democratica svolto dai partiti democratici; vi sono non poche istituzioni che garantiscono l'esercizio di tale funzione da parte dei partiti democratici".

Il presidente del comitato centrale del Partito Zhi Gong, Wan Gang, ha anche affermato che i partiti democratici devono svolgere la supervisione democratica sui compiti centrali del Partito comunista cinese e dello Stato.

"Come membro di un partito democratico e in qualità di ministro della Scienza e della Tecnologia, voglio combattere in maniera realistica la lotta alla povertà rurale e portare avanti politiche di alleviamento della povertà che siano basate su produzione industriale, formazione professionale, istruzione, scienza e tecnologia, cure mediche, al fine di realizzare nei tempi previsti il difficile compito della riduzione della povertà. Ecco un esempio di reale supervisione democratica condotta dai partiti democratici su quelli che sono i compiti centrali del Partito comunista cinese e dello Stato".