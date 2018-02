Pyeongchang: si è conclusa la 23esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali

2018-02-25 21:20:56 cri

La sera di domenica 25 febbraio si è conclusa la 23esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud.

Liu Yandong, rappresentante speciale del presidente cinese Xi Jinping e vice primo ministro cinese, ha partecipato alla cerimonia di chiusura.

In qualità di città ospitante in occasione delle prossime Olimpiadi invernali, Beijing ha mostrato al mondo la combinazione perfetta tra antica cultura cinese e scienza e tecnologia moderna con una esibizione dal vivo di otto minuti. Il presidente cinese Xi Jinping ha trasmesso in un videomessaggio un invito al mondo: "2022! Ci vediamo a Beijing!".