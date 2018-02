Turisti cinesi all'estero utilizzano attivamente il bike sharing

2018-02-22 16:11:17 cri

Il 22 febbraio, l'azienda di bike sharing cinese Mobike ha pubblicato un rapporto sull'utilizzo delle biciclette in condivisione nel mondo durante le vacanze della Festa di Primavera. Secondo quanto reso noto dal rapporto, durante la Festa di Primavera, i turisti cinesi hanno utilizzato attivamente il servizio di bike sharing in tutto il mondo. I turisti provenienti da Beijing sono quelli più attivi, i cittadini della città di Chengdu, invece, occupano il quinto posto.

Fra tutti i turisti cinesi di soggiorno in città straniere, i turisti cinesi che vanno a Singapore sono quelli che più preferiscono il bike sharing, rendendo la "Città del leone" una città popolare per le biciclette in condivisione all'estero.