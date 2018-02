Cina, lanciato con successo il satellite "Zhang Heng N1"

Secondo quanto reso noto dall'Amministrazione statale di Scienza, Tecnologia e Industria per la Difesa nazionale e dall'Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese, venerdì 2 febbraio, alle ore 15:51, dal Centro di lancio satelliti di Jiuquan, è stato lanciato con successo, tramite il razzo vettore "Lunga Marcia 2d", il satellite sperimentale per il monitoraggio elettromagnetico "Zhang Heng N1". Quest'ultimo è entrato nell'orbita prestabilita senza problemi.

Questa missione ha lanciato nello spazio anche 6 micro-satelliti cinesi e stranieri, tra cui il "Satellite adolescente N1" e NewSat-4/5. Il successo del lancio del satellite ha reso la Cina uno dei pochi Paesi al mondo che possiedono un satellite di rilevamento ad alta precisione in orbita nel campo della geofisica. Sul satellite sono stati installati 8 tipi di carichi efficaci, tra cui un magnetometro ad alta precisione e un rivelatore italiano di particelle ad alta energia.

Il satellite "Zhang Heng N1" effettuerà il monitoraggio di alcuni fenomeni fisici, come il campo elettromagnetico dello spazio globale, il plasma ionosferico, la sedimentazione delle particelle ad alta energia, fornendo nuovi strumenti tecnologici alla ricerca del meccanismo all'origine dei terremoti, del monitoraggio dell'ambiente spaziale e della ricerca scientifica del sistema terrestre. I risultati delle statistiche mostrano che i disturbi elettromagnetici nello spazio sono legati in modo evidente ai terremoti. La costituzione di un sistema di monitoraggio del campo elettromagnetico nello spazio riveste un importante significato per ricercare le relazioni che mettono in correlazione il meccanismo all'origine dei terremoti e i disturbi elettromagnetici nello spazio, per approfondire la ricerca e innalzare il grado di conoscenza sulle leggi alla base della formazione degli eventi sismici e per esplorare nuovi metodi di previsione dei terremoti.

Nell'anno 132 il famoso scienziato cinese Zhang Heng inventò il primo sismografo del mondo che permise di prevedere con successo il sisma verificatosi a Longxi (odierna Tianshui, nel Gansu). Questa invenzione fu concepita con circa 1800 anni di anticipo rispetto ai Paesi occidentali, e inaugurò l'inizio del monitoraggio e della ricerca sui terremoti. Il motivo per cui è stato dato al satellite sperimentale di monitoraggio elettromagnetico il nome "Zhang Heng N1" è quello di commemorare l'eccellente contributo dato dal rappresentante del mondo tecno-scientifico dell'antichità cinese Zhang Heng nel campo dell'osservazione sismica, e trasmettere la natura spirituale degli antichi scienziati cinesi, di cui Zhang Heng è il rappresentate, del promuovere la scienza e perseguire la verità.