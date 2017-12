Xi Jinping riceve gli inviati diplomatici all'estero

2017-12-29 16:20:11 cri

La Conferenza di lavoro degli inviati diplomatici all'estero del 2017 é stata inaugurata giorni fa a Beijing. Il pomeriggio del 28 dicembre, il Segretario Generale del PCC, Capo di Stato e Presidente della Commissione Militare Centrale Xi Jinping ha incontrato presso la Grande Sala del Popolo tutti gli inviati diplomatici tornati in patria per partecipare alla Conferenza, ed ha pronunciato per l'occasione un discorso. Xi Jinping ha richiesto ai diplomatici di avere una profonda comprensione dello spirito del XIX Congresso Nazionale del PCC e dell'ideologia del socialismo con caratterisiche cinesi della nuova epoca, di avere una corretta conoscenza della corrente dell'epoca e della situazione generale internazionale, e di portare avanti con completezza una diplomazia di grande potenza dalle caratteristiche cinesi.

Sin dal XVIII Congresso Nazionale del PCC, sotto la guida del Partito Centrale, la diplomazia della Cina ha salvaguardato con fermezza la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo statali, partecipato attivamente alla gvernance globale, promosso la costruzione congiunta di "Una cintura e una via" e creato un buon ambiente estero favorevole allo sviluppo della Cina. Xi Jinping ha enfatizzato che il socialismo dalle caratteristiche cinesi é entrato in una nuova epoca. Per svolgere bene il lavoro di diplomazia nella nuova epoca é necessario avere una profonda comprensione dello spirito del XIX Congresso Nazionale del PCC e una corretta conoscenza dell corrente dell'epoca e della situazione generale internazionale. Xi Jinping ha indicato:

"Oggi il mondo affronta grandi cambiamenti come mai ce ne sono stati in cento anni. Sin dall'ingresso nel nuovo millennio, una moltitudine di paesi dai mercati emergenti e di paesi in via di sviluppo si sono sviluppati con rapidità, lo sviluppo della multipolarizzazione mondiale é accelerato, e la situazione internazionale é andata equilibrandosi con un andamento generale (della corrente internazionale) irreversibile. Il PCC conduce il popolo cinese unendolo nella grande lotta, e la nazione cinese sta accogliendo il grandioso passaggio dall'alzarsi in piedi e arricchirsi al rafforzarsi. Le varie etnie della Cina possiedono salda fiducia e convinzione e perseverano nel percorrere la strada del socialismo con caratteristiche cinesi, perseverano nella riforma e apertura, non percorrono strade vecchie, non percorrono le strade del male ed hanno il coraggio di aprire strade nuove, portando il socialismo dalle caratteristiche cinesi a conseguire risultati di sviluppo che si pongono al centro dell'attenzione mondiale e dimostrando prospettive di sviluppo sempre più promettenti."

Xi Jinping ha affermato che tutti i compagni del fronte diplomatico devono studiare coscienziosamente lo spirito del XIX Congresso Nazionale del PCC e l'ideologia del socialismo con caratteristiche cinesi della nuova epoca e portare avanti con completezza una diplomazia di grande potenza dalle caratteristiche cinesi. I compagni sono tenuti a mantenere sempre la propria fedeltà al Partito e, mantenendo un cuore quale quello di un bambino appena nato, a consacrarsi al Paese. Sono tenuti ad avanzare sempre con coraggio pionieristico e a forgiare un promettente spirito imprenditoriale. Sono tenuti a mantenere sempre uno spirito imprenditoriale di studio attivo e auto-innovazione. Sono tenuti a mantenere uno spirito di responsabilità nei confronti della gestione del Partito da parte del Partito e del rafforzamento dell'auto-disciplina del Partito. Xi Jinping ha enfatizzato:

"Le radici e l'anima dei diplomatici esteri consistono nell'avere fermi ideali e fiducia ed essere assolutamente fedeli al Partito, al Paese e al popolo. Bisogna istituire su solide basi le "Quattro consapevolezze", rafforzare le "Quattro fiducie", mantenere una stretta coerenza con il Partito su pensiero, politica e azione, salvaguardare fermamente l'autorità del Comitato Centrale del Partito e centralizzare la leadership, attuando risolutamente gli orientamenti e le politiche del Comitato Centrale del Partito e salvaguardando risolutamente gli interessi nazionali e la dignità nazionale, rispettando la diplomazia per servire il popolo, e servire il popolo con tutto il cuore in ogni luogo, sia in patria che all'estero ".

Xi Jinping ha affermato che il Partito Comunista Cinese non solo cerca la felicità per il popolo cinese, ma considera anche il contribuito a tutta l'umanità come sua importante missione. E' suo compito fare piani generali per la sfera nazionale e internazionale, promuovere la costruzione di un nuovo tipo di relazioni internazionali e la costruzione di una comunità dal futuro cndiviso dell'umanità.

Xi Jinping ha espresso la speranza che gli inviati diplomatici ricordino bene la grande fiducia in loro nutrita dal Partito e dal popolo e s'impegnino tramite azioni concrete per comporre lavori diplomatici della Cina nella nuova era dallo splendente movimento.